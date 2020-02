Instagram

Diz-se que a família de Cristiano Ronaldo, e especialmente a mãe, Dolores Aveiro, teve dificuldade em aceitar Georgina Rodríguez, mas a verdade é que nenhuma das duas falou disso publicamente. Antes pelo contrário. A matriarca do clã Aveiro já disse várias vezes que apenas quer que o filho e os netos sejam felizes e que Gio tem sido uma companheira e mãe exemplar.

Mas Georgina Rodríguez parece ter uma pessoa preferida na família de CR7: a sua irmã Katia. Pelo menos a julgar pela frequente troca de comentários entre as duas nas redes sociais. Esta sexta-feira, dia 28, a empresária partilhou no Instagram uma fotografia onde surge com a sua filha Valentina ao colo para assinalar um dia especial e a namorada de Cristiano não resistiu a comentar. “Amores ❣️ felices 6 meses💐”, escreveu. A cunhada respondeu com quatro emojis de coração.

