Cada vez mais apaixonada, Carolina Loureiro rumou até ao Brasil para matar saudades do namorado, Vitor Kley. A viagem coincidiu com o Dia dos Namorados, celebrado esta sexta-feira, dia 14, e a atriz quis assinalar a data com uma mensagem especial.

A jovem de 26 anos partilhou uma imagem na qual surge a beijar carinhosamente a cara do companheiro. "To the moon and back [Até à Lua e voltar]", lê-se na legenda da publicação.

"Amo tu", afirmou Vitor Kley, deitando por água abaixo todos os rumores acerca do fim do namoro. Além do namorado, outras figuras públicas como Joana Duarte, Júlia Palha e Sharam Diniz, também deixaram mensagens carinhosas e de apoio.

Recorde-se que o casal assumiu publicamente a relação no final de 2019.