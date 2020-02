É já no próximo domingo, dia 16, que Carolina Loureiro diz adeus ao Fama Show. A apresentadora seguiu o sonho da representação numa aposta mais do que ganha, com resultados históricos, enquanto protagonista da novela Nazaré. Raquel Sampaio é o novo rosto do formato da SIC.

A saída de Carolina Loureiro já tinha sido anunciada no início do ano, mas sabe-se agora que o próximo domingo será a despedida definitiva do programa ao lado de Jani Gabriel, Carolina Patrocínio, Cláudia Borges e Iva Lamarão. Carolina Loureiro aceitou o convite de Daniel Oliveira em 2016 para integrar o programa de entretenimento e foi em 2019 que foi escolhida para o papel principal de Nazaré.

Carolina Loureiro nunca escondeu o desejo de ser atriz tendo sido, aliás, esse o motivo por se ter mudado para Lisboa, aos 17 anos. Raquel Sampaio, que também está no elenco de Nazaré, como Olívia, confirmou que se vai juntar à equipa do Fama Show, começando já neste mês de fevereiro.