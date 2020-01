Reprodução Instagram, DR

Depois de ter assumido, nas redes sociais, o namoro com Vítor Kley, Carolina Loureiro esteve esta quarta-feira, 8 de janeiro, n'O Programa da Cristina e levantou um pouco do véu da relação com o artista brasileiro.

Numa conversa descontraída com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, a protagonista de Nazaré não quis adiantar muitos pormenores do relacionamento, revelando que já conhecia o cantor “há bastante tempo” e assumiu: "Estou feliz, estou bem".

Recorde-se que os rumores de romance surgiram em novembro do ano passado devido às sucessivas às trocas de comentários entre os dois nas redes socais e o vídeo que ambos gravaram juntos para promover os concertos do artista em Portugal.

Veja a entrevista completa no vídeo abaixo: