Reprodução Instagram, DR

Nos últimos dias, Carolina Loureiro e Vitor Kley voltaram a ser notícia. Desta vez, por causa de uma possível separação.

Entretanto, este sábado, 8 de fevereiro, a atriz colocou termo a todas as especulações, provando que a relação está de 'pedra e cal'. Carolina rumou até ao Rio de Janeiro, ao encontro do namorado, e partilhou nas redes sociais uma fotografia do casal.

Reprodução Instagram, DR

A protagonista de Nazaré mostrou-se ainda a assistir, entusiasticamente, a um espetáculo do música brasileiro, conforme pode ver no vídeo abaixo.