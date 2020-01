1 / 2 Reprodução Instagram, DR 2 / 2 Reprodução Instagram, DR

Depois de diversos rumores, Carolina Loureiro e Vítor Kley assumiram finalmente o namoro. O atriz e o cantor brasileiro têm partilhado várias fotografias juntos nas redes sociais, mostrando que vivem dias felizes ao lado um do outro.

"Estou muito feliz, a verdade é essa. Sinto que encontrei alguém que me completa e, quando se está bem, não há distância que supere isso", confidenciou, em declarações à revista CARAS.

>> Carolina Loureiro sobre o ex-namorado David Carreira: "Foi uma pessoa de quem gostei muito" <<

A viver em países diferentes, ela em Portugal e ele no Brasil, a protagonista de Nazaré assumiu ainda, à mesma publicação, que a distância não é um obstáculo ao casal. "Na verdade, se calhar até estamos mais vezes juntos do que aquelas que se sabe. Mas, nos dias de hoje, não acho difícil mante um relacionamento à distância. O mundo é pequenino e está tudo perto. Ainda assim, sinto que não tenho que estar sempre a mostrar as coisas nas redes sociais e não tenho que partilhar tudo o que faço, nem com quem faço. Acredito que é cada vez mais importante vivermos a vida em off, fora das redes. Eu tenho tentado fazer isso", referiu.

Por fim, a atriz que concretizou o desejo do regresso à representação, em 2019, garantiu estar a viver uma das melhores fases da sua vida. "Estou muto feliz a todos os níveis e acho que isso é o mais importante", sublinhou.