Desde que Harry e Meghan Markle casaram que têm estado envoltos em várias polémicas. A mais recente chega mesmo a colocar em causa o título de duques de Sussex, ora recorde aqui.

Já nem mesmo a rainha Isabel II esconde que o ambiente que se vive dentro da família real está longe de ser o perfeito. E há um novo pormenor que o confirma (veja abaixo).

Como é habitual, no dia de natal, a rainha transmite a sua mensagem. Este ano não foi diferente. No seu discurso abordou vários temas, incluíndo o nascimento do "oitavo bisneto na família", no entanto sublinhou a ideia de que foi um "ano acidentado" e houve quem reparasse num pormenor fundamental.

Na secretária existiam várias molduras com membros da família real, entre eles: o pai da rainha (Jorge VI), o príncipe Carlos e a mulher Camilla e William, Kate e os filhos, um retrato do príncipe Filipe, seu marido, e ainda uma fotografia da própria com os astronautas da Michael Collins, Neil Armstrong e Edwin "Buzz" Aldrin da Apollo 11. Mas nada de Harry, Meghan ou Archie.

Uma razão para o desaparecimento do duque de Sussex poderá ser o desejo de mostrar apenas a linha de sucessão dentro dos Windsor, o que exlcuí o príncipe Harry.

WPA Pool