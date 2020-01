1 / 7 Getty Images 2 / 7 Getty Images 3 / 7 Getty Images 4 / 7 Getty Images 5 / 7 Getty Images 6 / 7 Getty Images 7 / 7 Getty Images

Passaram menos de 24 horas desde que o príncipe Harry de Inglaterra e Meghan Markle anunciaram ao mundo que decidiram abdicar do seu lugar de destaque na família real inglesa para se dedicarem a outras atividades que lhes permitam ser “financeiramente independentes”. A notícia caiu como uma bomba na imprensa do Reino Unido e até o Palácio de Buckingham já se pronunciou oficialmente, deixando claro que não é assim tão fácil tomar esta decisão e que é preciso avaliar todos os prós e contra. Leia o comunicado aqui!

Também o Museu Madame Tussauds já reagiu a este anúncio e separou as figuras de Harry e Meghan - que anteriormente se encontravam ao lado das estátuas da rainha Isabel II e do marido, o duque de Edimburgo, e de William e Kate – da restante família. "Assim como resto do mundo, nós também reagimos à surpreendente notícia de que os duques de Sussex vão afastar-se da família real", explicou um porta-voz do museu ao jornal Evening Standard.

Esta decisão que Harry e Meghan garantem ter sido tomada depois de “meses de ponderação” deixou, de acordo com os tabloides britânicos, a rainha Isabel II “em fúria”.