Foi uma decisão drástica e que está a fazer manchetes em todo o mundo. Harry e Meghan Markle comunicaram esta quarta-feira, dia 8, que vão renunciar aos seus direitos reais e que planeiam dividir a sua vida entre o Reino Unido e a América do Norte. Isabel II já emitiu comunicado.

"As discussões com o duque e a duquesa de Sussex estão em um estágio inicial. Entendemos seu desejo de adotar uma abordagem diferente, mas essas são questões complicadas que levarão tempo para serem resolvidas", salientou.

Meghan Markle e Harry pretendem ainda ser "financeiramente independentes" numa decisão que provocou uma reação mista nos fãs e na imprensa. Se muitos aplaudem a escolha de seguirem com a sua vida fora da esfera da realeza e do duro escrutínio público, outros enaltecem a separação de uma família, sublinhando que tal como Meghan quebrou contacto com a sua e com alguns amigos, o mesmo se passará com Harry.

