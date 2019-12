1 / 8 Mark Cuthbert 2 / 8 UK Press Pool 3 / 8 Joe Giddens - PA Images 4 / 8 Joe Giddens - PA Images 5 / 8 Mark Cuthbert 6 / 8 UK Press Pool 7 / 8 Pool/Samir Hussein 8 / 8 Pool/Samir Hussein

Rumores de que Charlotte e George poderiam fazer um estreia este Natal já circulavam na Internet e ontem, dia 25, confirmaram-se. Os meninos fizeram o tradicional caminho a pé até à igreja de St. Mary Magdalene de mão dada com os pais, Kate Middleton e do príncipe William, juntamente com outros membros da família real britânica.

Os dois príncipes assistiram à missa de Natal em Sandringham, enquanto o filho mais novo dos duques de Cambridge, Louis, ficou em casa. Depois de serem as estrelas do cartão de Natal da família, George, de seis anos, e Charlotte, de quatro anos, fizeram as delícias dos fãs durante a caminhada como pode conferir na galeria acima.

Charlotte chegou inclusive a receber um presente do público: a menina soltou a mão da mãe e agarrou num flamingo insuflável oferecido por uma senhora em cadeira de rodas.

Apesar do marido da rainha Isabel II ter tido alta hospital e voar de helicóptero para casa para passar a noite de Natal com a esposa, os filhos e os netos, Filipe não compareceu à cerimónia religiosa.

VEJA TAMBÉM: Eis o postal de natal super amoroso de Harry, Meghan e o pequeno Archie