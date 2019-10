Facebook

Diogo Carmona, de 22 anos, está hospitalizado desde o passado sábado, 26 de outubro, depois de ter sido atropelado por um comboio que terá obrigado à amputação do seu pé direito.

>> Diogo Carmona desesperado: "Esta é a minha carta de suicídio metafórico" <<

Entretanto, depois de ter desmentido as notícias que davam conta de uma tentativa de suicídio (ver aqui), o ator voltou às redes sociais, desta vez, para agradecer o apoio que tem recebido neste momento conturbado. O jovem partilhou uma fotografia no hospital em que é possível ver uma cama, sem que dê para perceber o seu atual estado. “A tentar agradecer a todas as mensagens que recebi”, pode ler-se na legenda da imagem.

>> Diogo Carmona pede ajuda nas redes sociais: “A minha mãe roubou-me milhares de euros e expulsou-me de casa” <<

Recorde-se que o acidente aconteceu na zona do Estoril, Cascais e que o ator se encontra a recuperar no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa. Segundo novas informações, o ator ter-se-á arrastado da linha de comboio até ao Skate Parque das Gerações, em São João do Estoril, - uma distância de 30 metros para pedir ajuda. "Acreditamos que se arrastou até lá. Tinha o membro inferior direito amputado na tibiotársica", referiu Paulo Rocha, comandante dos Bombeiros do Estoril, em declarações à revista TV Mais.

