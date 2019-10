Instagram

Diogo Carmona, de 22 anos, foi colhido por um comboio na estação de São João do Estoril, em Cascais, no último sábado, 26 de outubro. Não se conhecem as circunstâncias do acidente, mas mal este foi tornado público começou a falar-se em tentativa de suicídio, visto que o jovem ator estaria num estado depressivo há já longos meses.

>> Diogo Carmona desesperado: "Esta é a minha carta de suicídio metafórico"

Logo na altura, os bombeiros que socorreram Diogo Carmona no local avançaram que os ferimentos eram graves e que tinha sido “amputado o pé direito, até acima do tornozelo”. A informação ainda não teve confirmação oficial, mas o ator já deixou uma mensagem nas redes sociais.

“Obrigada por todas as mensagens! Estou a melhorar no hospital! Agradecia que a mídia não espalhasse informação falsa”, escreveu nas Stories do Instagram, sem adiantar mais pormenores.

>> Diogo Carmona: "Se não posso confiar na minha mãe, em quem posso confiar?"

Recorde-se que Diogo Carmona foi notícia no verão de 2018 por acusar a mãe de o expulsar de casa, após lhe roubar milhares de euros. Na altura, a mãe preferiu defendeu-se das acusações afirmando que o jovem tinha problemas do foro psicológico.

>> Diogo Carmona pede ajuda nas redes sociais: “A minha mãe roubou-me milhares de euros e expulsou-me de casa”

Entre outros projetos televisivos, o ator integrou o elenco da série Floribella, da SIC, em 2006, ao lado de Luciana Abreu.