No passado sábado, dia 26, Diogo Carmona foi colhido por um comboio na zona do Estoril, Cascais. Até agora apenas tinha sido relatado que o acidente levou à amputação do pé direito do ator e que este se encontra a recuperar no Hospital de São Francisco de Xavier, em Lisboa.

Agora, surgiram novas informações: o jovem de 22 anos ter-se-á arrastado da linha de comboio até ao Skate Parque das Gerações, em São João do Estoril, - uma distância de 30 metros - para encontrar ajuda. "Acreditamos que se arrastou até lá. Tinha o membro inferior direito amputado na tibiotársia", disse Paulo Rocha, comandante dos Bombeiros do Estoril, à revista TV Mais.

O comandante explicou ainda que o acidente aconteceu numa zona onde não é permitida a passagem de peões, existindo inclusive um gradeamento para evitar que as pessoas atravessem a linha. "Para estar ali, ele teve de saltar a vedação. Não há qualquer acesso pedonal", contou.

