Este domingo, 12 de dezembro, chegou ao fim mais uma temporada de Quem Quer Namorar Com o Agricultor?. Ao longo de dois meses, cinco agricultores já conhecidos do público propuseram-se novamente a encontrar o amor e a viver uma experiência inesquecível no campo.

Catarina Manique abriu as portas da sua quinta a novos pretendente e conquistou o seu final feliz ao lado de António Timóteo. Entretanto, estivemos à conversa com a agricultora, que nos falou sobre a experiência no programa da SIC e a atual relação do casal.

>> O INÍCIO DE UMA NOVA EXPERIÊNCIA E A CRESCENTE CUMPLICIDADE

Depois da participação na terceira temporada de Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, Catarina Manique voltou a abrir as portas da sua quinta no Fundão a quatro pretendentes e a viver novamente um turbilhão de emoções. “Foi bom, mas também tive muito stress, sentia-me nervosa. Contudo, tive uma equipa espetacular que me ajudou imenso”, confessou.

Ao longo do programa, a agricultora desenvolveu desde logo uma grande cumplicidade com o jovem de Óbidos e foi, precisamente quando o visitou, que percebeu que podia ser o início de algo mais. “Foi aí que percebi que o que sentia pelo António era mais do que amizade. Ele mostrou-me que podia confiar nele e assim o fiz. Ele mostrou-me que não tencionava brincar com os meus sentimentos”, revelou.

Catarina Manique não esquece ainda o lado compreensivo de António, quando lhe falou sobre a possibilidade de não poder ter filhos, devido à luta contra uma leucemia quando era criança. “Tocou-me muito e o facto dele ser muito assertivo no que dizia fez-me sentir aliviada, mais tranquila”, reforçou.

>> O NAMORO E OS PLANOS PARA O FUTURO

Depois do final de Quem Quer Namorar Com o Agricultor? e apesar da distância, o casal consegue desfrutar de vários momentos a dois e a agricultora não poupa elogios ao companheiro. “Estamos praticamente sempre juntos, ele tem-me ajudado imenso na quinta, uma vez que tenho muito trabalho e para estarmos mais próximos também. Tem sido o meu braço direito”, frisou.

“A relação corre muito bem, apesar de haver pessoas muito más que não podem com o bem e a felicidade dos outros e fazem de tudo para tentar afastar-nos. Mas isso só nos tem aproximado cada vez mais, estamos no nosso canto, não nos metemos com ninguém. Simplesmente vivemos a nossa vida sossegados”, acrescentou

Atualmente, o casal vive dias felizes, optando por desfrutar o momento com os olhos postos no futuro. “Decidimos ser felizes todos os dias, por isso aproveitamos todos os momentos e fazemos os nossos planos para o nosso futuro, claro”, rematou.