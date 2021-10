Instagram

Depois da saída de Márcio Abreu, Catarina Manique aproveitou para conhecer melhor António Timóteo. A agricultora teve um encontro a sós com o pretendente e este acabou por lhe fazer uma revelação sobre o seu passado. O concorrente de Quem Quer Namorar Com o Agricultor? - Tudo Por Tudo confidenciou ter sofrido um acidente no qual partiu o maxilar, explicando que foi por essa razão que deixou crescer a barba.

"Não tenho prolemas em falar sobre o acidente que tive ou outros acidentes que tive, em particular com a Catarina. Ela faz-me sentir à vontade", confessou, mostrando-se cúmplice com a agricultora.

Veja o momento no vídeo abaixo: