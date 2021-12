1 / 4 Imagens cedidas por Soraia Lopes e João Menezes 2 / 4 Imagens cedidas por Soraia Lopes e João Menezes 3 / 4 Imagens cedidas por Soraia Lopes e João Menezes 4 / 4 Imagens cedidas por Soraia Lopes e João Menezes

Este domingo, 12 de dezembro, chegou ao fim Quem Quer Namorar Com o Agricultor? - Tudo Por Tudo. João Menezes e Soraia Lopes disseram 'sim' à relação que nasceu durante os dois meses no formato da SIC. Mas como se desenrolou o relacionamento depois do fim das gravações? O Fama Show esteve à conversa com o casal.

"Correu tudo muito bem", começa por dizer Soraia sobre os momentos que se seguiram depois do do fim do programa. "Aproveitei para ficar uns dias na companhia do João e também para saber como seria a nossa vida após esta a aventura. Claro que é tudo muito bonitinho quando lá estamos, mas em geral sim, correu tudo muito bem", assegurou.

De localidades diferentes, João e Soraia tiveram de retomar as suas atividades profissionais. A pretendente regressou ao Porto, onde é esteticista, e João, além de continuar o trabalho na quinta, voltou à engenhara, depois de uma licença sem vencimento.

As famílias e a distância

Os fins de semana são as bolsas de oxigénio que permitem que ambos tenham tempo de qualidade, apesar das viagens necessárias. "Fui ao norte várias vezes, mas na maioria era a Soraia que vinha cá. E fomos mantendo as coisas assim, tentando manter a agenda. Não foi fácil porque calhou numa altura em que no campo temos mesmo muito trabalho. Ela ajudou-me muito. Mas a curto médio prazo não vamos conseguir alterar o modo de como conseguimos estar juntos", conta João sobre o impacto da distância no relacionamento. Veja as imagens de ambos na galeria acima.

Amigos, pais, irmãos. Ambos já conheceram o núcleo de cada um nos últimos meses em que se desdobraram entre norte e sul. "Já vimos o mundo um do outro e foi muito tranquilo. E fomos muito bem aceites de ambas as partes", sublinha a esteticista.

Em que ponto está a relação?

"Tanto eu como o João temos sido muito adultos na forma como temos gerido isto. Não vou dizer que estamos numa das melhores fases porque a distância incapacita muito a relação. Eu antes desta aventura [o programa] tinha um projeto para arrancar no próximo ano, mudar de espaço e abrir um outro com uma amiga do Porto. Existem muitos sonhos e objetivos que eu não consigo deixar para trás", revela Soraia que esse objetivo cumprido até março de 2022.

A esteticista frisa que ambos continuam a falar todos os dias e que João Menezes é sempre bem-vindo, "mas que não é fácil gerir como pensávamos". "É se calhar um bocadinho egoísta dizer isto, mas também me custa deixar tudo o que conquistei para trás e começar do zero. Assim como para ele. Nem eu lhe exijo isso, nem ele a mim. Temos estado a conversar", adianta em conversa.

João Menezes assegura a vontade que têm de estar juntos, mas assume que não atravessam o momento ideal. "Não estamos propriamente separados, nem propriamente juntos. Mantemos a vontade de estarmos juntos, mas conscientes da realidade de que é muito complicado e que as coisas não são fáceis de funcionar neste sentido", aponta, antes de ir mais longe. "Falamos todos os dias, mas temos a plena noção de que não há espaço para evoluir muito", explica.