Catarina Manique decidiu ir novamente à procura do amor na nova temporada de Quem Quer Namorar Com o Agricultor? Juntamente com João Neves, Ivo Pires, João Menezes e Francisco Martins, a jovem compõe o painel de agricultores do programa da SIC, que estreou este domingo, 10 de outubro.

Entretanto, Catarina Manique esteve no programa Júlia, esta quinta-feira, dia 14 , e deixou uma possível pista sobre o seu futuro na nova temporada de Quem Quer Namorar Com o Agricultor?.

“A minha vontade de gravar era zero”, começou por dizer, lembrado a morte do pai, duas a três semana antes do início das gravações do formato. “Mas eu já tinha assumido os meus compromissos e disse: ‘Vamos embora. Se eu estou a entrar novamente (no programa) é porque eu tenho de entrar’”, contou.

“Não sabia o porquê, mas fui e agora entendo”, completou, deixando o que pode ser uma pista sobre o seu destino amoroso em Quem Quer Namorar Com o Agricultor?

Recorde-se que Catarina Manique abriu as portas da sua quinta no Fundão a Pedro Chaves, Márcio Abreu e António Timóteo.

Veja a conversa com Júlia Pinheiro no vídeo acima!