Instagram

“Rogério, abraço-te. Força. A equipa Amor Amor precisa de ti, pá”. Foi esta a mensagem deixada por Ricardo Abreu Raposo, o filho mais novo de Maria João Abreu e José Raposo, a Rogério Samora.

O ator, de 62 anos, sofreu uma paragem cardiorrespiratória no passado dia 20 de julho, durante as gravações da novela da SIC e, depois de assistido no local, foi levado para o Hospital Amadora-Sintra, em Lisboa, onde continua em observação. Sabe-se que o seu estado é “estável, mas o prognóstico é reservado”.

Instagram

Recorde-se que Ricardo Abreu Raposo perdeu a mãe no passado dia 13 de maio, de forma inesperada. A atriz sentiu-se mal nas gravações da novela A Serra e deu entrada de urgência no Hospital Garcia de Orta, em Almada, onde lhe foi diagnosticado o rebentamento de um aneurisma. Seguiram-se outras complicações e a artista acabou por não resistir.