Maria João Abreu foi casada durante mais de duas décadas com José Raposo e dessa união, terminada em 2008, nasceram dois filhos: os atores Miguel e Ricardo Raposo. Depois do divórcio, a atriz refez a sua vida amorosa ao lado de João Soares e todos mantiveram sempre uma boa relação.

Tanto é que depois da morte prematura da artista, no passado dia 13 de maio, aos 57 anos, quem mais tem apoiado o músico têm sido o seu ex-marido e os seus filhos, como o próprio já disse a João Baião e Diana Chaves na Casa Feliz (ver aqui) e voltou a reforçar em entrevista à revista Caras desta semana.

SIC

“A família tem estado muito unida. Estamos sempre em casa uns dos outros, estou muito com os meus netos, o que me tem ajudado bastante. Estamos mais juntos agora do que antes e, quando não conseguimos estar fisicamente, falamos ao telefone. Eles têm sido um grande apoio”, confidenciou. Durante a referida conversa, o músico recebeu precisamente um telefonema de José Raposo e comentou: “Estamos sempre em contacto uns com os outros. O Zé é como se fosse um irmão mais velho”.

Ainda assim, e apesar de todo este apoio, o artista não esconde que tem momentos muito difíceis: “Depois chega aquela altura do dia em que fico sozinho, porque as pessoas também têm as suas vidas, as suas casas”.