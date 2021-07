João Soares esteve esta terça-feira, 6 de julho, na Casa Feliz com parte da sua banda, Namorados da Cidade, e falou da experiência de voltar a atuar após a partida prematura de Maria João Abreu, aos 57 anos, na sequência de um aneurisma cerebral.

Quem também esteve presente foi Ricardo Raposo, filho mais novo da atriz, que também toca com a banda esporadicamente e que fez questão de demonstrar o seu apoio a João Soares.

“A nossa João, temos de falar dela... A nossa João também queria que isto andasse para a frente. Que as pessoas fossem felizes. Isto é uma forma de a cantar e homenagear”, disse o apresentador João Baião emocionado. Confirmando as palavras do profissional da SIC, João Soares reforçou a importância dos colegas da banda neste processo e falou da sua relação com os filhos de Maria João Abreu, Miguel e Ricardo. “Estes meninos são a minha família agora”, afirmou. Ao que o filho mais novo da artista, enquanto abraçava o músico, respondeu: “Agora e já éramos. Não nos largamos mais, obviamente”.

Recorde-se que os dois rapazes são fruto do casamento de Maria João Abreu com o também ator José Raposo. Os dois estiveram juntos durante mais de duas décadas e separaram-se em 2009, mas sempre mantiveram uma boa relação de amizade. Tanto é que os dois atores continuaram a fazer par romântico na ficção sem qualquer constrangimento. Entretanto a atriz reencontrou o amor ao lado de João Soares e os dois oficializaram a sua relação em 2012.