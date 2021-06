As emoções estão ao rubro em Quem Quer Namorar Com o Agricultor?. Depois do beijo apaixonado a Ana Cristina, Diogo foi surpreendido com uma declaração de Filipa.



"Sinto aqui um friozinho e...não sei, não queria usar certas palavras. Sinto que já me estou a apaixonar", confessou a jovem durante um momento a sós com o agricultor.



"Eu estava com receio de dizer que estava já a ficar apaixonada porque receava que a palavra fosse muito forte e que ele talvez se assustasse ou afastasse por causa disso. Mas achei melhor dizer verdade", explicou Filipa posteriormente.



Por seu turno, Diogo assumiu ter ficado sem jeito com a confissão de Filipa. "Eu nem sabia o que havia de lhe dizer", desabafou. "Só não contei o que se passou porque não quero magoá-la", acrescentou, referindo-se ao beijo a Ana Cristina.

