A tensão entre duas das pretendentes de Aurélio Pinto, um dos agricultores do programa Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, da SIC é cada vez maior. Depois de Leandra Ricardo ter vencido um desafio que lhe valeu algum tempo a sós com o agricultor, os ânimos exaltaram-se na quinta de Vilar Seco, Viseu.

Durante uma das tarefas, Leandra Ricardo e Cristiana Cunha envolveram-se numa acesa discussão, tendo partilhado várias farpas entre si. "Cala-te, bruxa invejosa", disse Leandra dirigindo-se à outra candidata do programa da estação de Paço de Arcos.

Já depois da discussão, acrescentou ainda: "A Cristiana anda a querer assombrar, embruxar a minha relação com o Aurélio, mas isso é outra coisa que esbarra na minha carapaça, estou muito bem protegida, ela pode fazer aquilo que lhe apetece".

Por seu turno, Cristiana mostrou-se uma mulher sem medos: "É ela a tentar meter-me medo. Mas alguém me mete medo? Tenho medo de alguma coisa? Não"