José Luís, de 63 anos, está encantado com as suas três pretendentes, mas parece não ter certeza de qual gosta mais. É que o agricultor de Monforte não resistiu a trocar alguns beijos de abraços com Andreia, sob o olhar sempre atento de Salomé e Ana Maria, e apesar de receber de bom grado estes ‘mimos’ revela que esta não é a sua pretendente favorita para já.

Certo é que todas estão empenhadas em conquistar o coração do agricultor e mostram-se pouco à-vontade ao vê-lo tão próximo de outra participante. “Agora está-se a esticar. À noite vais ver, é de boca tapada para não falares nem gritares", atirou Ana Maria perante o cenário romântico. "Não, porque o José Luís vai aconchegar-me à cama", retorquiu Andreia e José Luís reforçou: “Por segurança, o melhor é dormir comigo".

"José Luís, só tenho uma coisa a dizer. Quem tudo quer, tudo perde [...] A santinha está a virar a vilã", acrescentou Salomé que, tudo indica, é quem mais encanta José Luís desde o primeiro encontro em Azeitão.

Recorde-se que o agricultor de Monforte escolheu 4 pretendentes para o acompanhar até à sua quinta, mas, entretanto, no último domingo teve de eleger uma delas – Elsa Almeida, de 49 anos – para abandonar o programa. Com ele estão ainda Andreia Moreno, de 43 anos, Salomé Pita, de 46, e Ana Maria Afonso, de 54.