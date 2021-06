Ao fim de uma semana de Quer Quer Namorar Com o Agricultor?, Ana Palma já destaca um pretendente com quem tem mais afinidade. A revelação foi feita durante um jantar que serviu para apresentar Frederico, Joaquim, Ricardo e Tiago à sua família.



"A minha maior afinidade talvez seja com o Frederico. Entramos em mais brincadeiras cúmplices", confidenciou a participante do programa da SIC em conversa com os seus familiares.



Por seu turno, a irmã da agricultora afirmou ter ficado com uma boa impressão dos quatro pretendentes e defende que a confiança é a base de qualquer boa relação. "Eu acho que ela precisa de se sentir à vontade com cada um e só depois disso é que há o próximo passo", explicou.

