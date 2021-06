A emissão deste domingo, 13 de junho, de Quem Quer Namorar Com o Agricultor? foi de emoções fortes. O programa ficou marcado pelo primeiro beijo de Diogo Moreira e Ana Soares.



Em clima de grande cumplicidade durante um momento a sós, o agricultor e a jovem não resistiram as encantos um do outro e acabaram por trocar um beijo apaixonado.



"Sabendo que sentimos o mesmo, dá-me confiança para avançar mais um bocadinho", confidenciou Diogo.



Por seu turno, Ana não escondeu a sua felicidade. "Acho que este beijo veio confirmar que as coisas entre nós estão a correr bem", confessou.



Veja o momento no vídeo abaixo:



