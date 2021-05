Instagra,

Passou um mês desde que Maria João Abreu deu entrada no Hospital Garcia de Orta, em Almada, depois de se ter sentido mal nas gravações da novela A Serra e de lhe ter sido diagnosticado um aneurisma. Seguiram-se outras complicações e a artista, de 57 anos, acabou por não resistir. Morreu no dia 13 de maio.

Nas redes sociais, o marido, João Soares, já lhe prestou diversas homenagens, o seu filho mais velho, Miguel Raposo, também já quebrou o silêncio e Rita, a mulher do mais novo voltou a homenageá-la este domingo, dia 30, com uma bonita mensagem.

>> FILHO E NORA DE MARIA JOÃO ABREU FAZEM TATUAGEM IGUAL EM HOMENAGEM À ATRIZ: “O NOSSO AMOR POR ELA É PARA SEMPRE!”

“A João não teve filhas de sangue, mas teve muuuitas filhas do coração. Cada menina que fez de filha da João - na ficção, por exemplo - sentiu que, mesmo quando as câmaras paravam de gravar, o amor que a João nutria por elas era genuíno e ficava cravado no seu coração de verdade”, começou por escrever a nora da atriz, acrescentando: “Não teve filhas de sangue, mas aqui deixou muitas filhas sem mãe. Continuo a falar com ela e ela continua a responder”.

Neste ‘desabafo’, Rita Raposo falou ainda da forma como Maria João Abreu a recebeu na sua família, quando o filho mais novo, ainda muito jovem, lhe disse que ia casar: “Os Joões ensinaram-me sobre o amor. Em 2009 acolheram-me em sua casa e passei a fazer parte da família Abreu-Soares. A casa dos Joões vai continuar a ser a casa dos Joões e nós continuaremos a ser uma família com todo o amor e proteção que a João nos ensinou a sentir uns pelos outros. Pessoas novas vão surgir e nós continuaremos a fazer o melhor possível para conseguir transmitir o seu testemunho”.

Os ‘Joões’ era a forma como a atriz da SIC se referiu à dupla que formava com o marido, o músico João Soares.