Facebook

Maria João Abreu morreu no passado dia 13 de maio, duas semanas depois de ter sido internada de urgência e de lhe ter sido diagnosticado um aneurisma. A atriz tinha 57 anos e era casada com o músico João Soares. Deixou ainda dois filhos, Miguel e Ricardo, fruto do anterior casamento com o também ator José Raposo, com quem mantinha uma excelente relação e com quem continuava a contracenar com grande regularidade.

Além disso, deixou também o mundo da representação de luto e têm sido muitas as homenagens nas redes sociais desde a sua partida. Esta quinta-feira, dia 27, por exemplo, a sua nora Rita Raposo revelou que ela e o marido tinham feito uma tatuagem igual, na qual está representada a atriz e os netos. VEJA AQUI!

Instagram

Já hoje, 28 de maio, João Soares voltou a partilhar uma fotografia de um momento feliz ao lado da atriz a escreveu: “Duas semanas sem ti… Duas semanas no vazio”.

Esta mensagem mereceu a atenção de muitos famosos, que quiseram demonstrar o seu apoio ao músico. José Raposo, Luís Matos Cunha, Catarina Lopes Rebelo, Paula Lobo Antunes e Isabela Valadeiro, por exemplo, deixaram um emoji em forma de coração. A apresentadora de televisão Tânia Ribas de Oliveira comentou: “Cheio de amor dentro do teu coração”. “Beijinhos João”, escreveu a atriz Sara Norte. “Força João! Muita Força!!!”, acrescentou o jovem ator José Mata. Já Rosa Soares, a mulher do ator Carlos Areia, que contracenava com Maria João Abreu na série Patrões Fora, da SIC, reforçou: “Estamos aqui querido João”.