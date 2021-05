Instagram

Duas semanas depois do último adeus a Maria João Abreu, onde não pôde estar presente por estar infetado com Covid-19, o seu filho mais velho, Miguel Raposo, quebrou o silêncio nas redes sociais.

O ator dedicou-lhe uma sentida mensagem onde diz, entre outras coisas que “não há palavra ou objeto que consiga medir [a] dor”. LEIA NA ÍNTEGRA AQUI!

Quem não ficou indiferente a esta publicação foi o também ator José Raposo, seu pai, que deixou o seguinte comentário: “Amo-te, filho, amo-te”.

Miguel é fruto do primeiro casamento de José Raposo, com Maria João Abreu. Desta união de 23 anos, terminada em 2008, nasceu também Ricardo. Os dois refizeram, entretanto, a sua vida amorosa – ele ao lado da atriz Sara Barradas e ela com o músico João Soares – mas sempre mantiveram uma relação muito cúmplice e, no fundo, construíram uma nova e grande família após a separação.

Também João Soares comentou a publicação de Miguel no Instagram. “És muito amor, tal como a mãe", escreveu o viúvo da atriz.

