Facebook

Maria João Abreu morreu no passado dia 13 de maio, aos 57 anos, duas semanas depois de ter sido internada de urgência no Hospital Garcia de Orta, em Almada, e de lhe ter sido diagnosticado um aneurisma.

Nas redes sociais as homenagens continuam a suceder-se, nomeadamente do marido, o músico João Soares. Também Rita Raposo, casada com o filho mais novo de Maria João Abreu, Ricardo, a lembrou várias vezes e agora decidiu partilhar com o mundo que ela e o marido fizeram uma tatuagem igual em homenagem à atriz.

1 / 2 Instagram 2 / 2 Instagram

“Porque o nosso amor por ela é para sempre!”, escreveu a jovem na legenda de uma primeira fotografia partilhada nos Stories do Instagram. “Amor para sempre! Ricardo Raposo, amo-te infinito! Obrigada por embarcares nestas aventuras comigo!”, completou mais tarde na mesma rede social. “Tatus de amor, quem as não tem. Minha bela”, respondeu o filho mais novo de Maria João Abreu que ainda não se manifestou publicamente sobre o período difícil que toda a família está a viver.

As reações não se fizeram tardar, nomeadamente de João Soares, que deixou o seguinte comentário: “Amores meus! Que orgulho! A seguir, sou eu!”.

Joana Figueira, amiga de longa data de Maria João Abreu, acrescentou: “Que decisão bonita!”. E Rosa Soares, a mulher de Carlos Areia, com quem a atriz contracenava na série de sucesso Patrões Fora, da SIC, escreveu apenas: “AMOR ”.

Instagram

De referir que a artista era ainda mãe de Miguel, também fruto do seu primeiro casamento, com o ator José Raposo, de quem se separou em 2009, depois de 23 anos de vida em comum.