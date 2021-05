Facebook

Miguel Raposo, o filho mais velho de Maria João Abreu, ainda não tinha reagido publicamente à morte prematura da mãe, no passado dia 13 de maio, aos 57 anos. Depois de duas semanas de internamento hospitalar devido a um aneurisma e outras complicações que se seguiram, a artista acabou por não resistir.

“Serve esta publicação para agradecer a todos o carinho imenso que me fizeram chegar. Ainda não consegui responder a todas as mensagens pois são tantas as pessoas que lhe tinham amor. Isso é muito belo. E todas as noites leio mais palavras de conforto e respondo a mais pessoas. Não acaba o mar de cuidado que tiveram comigo e com os meus. Por isso quero deixar aqui um agradecimento e reconhecimento muito grande pela generosidade”, começou por escrever no Instagram o também ator, que escolheu uma imagem a preto para ilustrar esta mensagem.

“Não há palavra nem objeto que consiga medir esta dor. Mas a dor é suplantada pela consciência da sorte que é ter nascido de alguém assim. Sou profundamente insuflado de amor por ter uma mãe assim. Ela vive em mim. Vive nas pessoas em que tocou. Vamos continuar a amar. Sempre”, concluiu.

Miguel Raposo, de 35 anos, é fruto do primeiro casamento de Maria João Abreu, com o ator José Raposo. Desta união terminada em 2008 nasceu ainda Ricardo, de 28 anos. Este último ainda não se manifestou publicamente sobre o momento difícil que a família está a viver, mas fez, juntamente com a mulher, Rita Raposo, uma tatuagem de homenagem à artista.

Atualmente, a atriz da SIC – integrava atualmente o elenco da novela A Serra e da série Patrões Fora depois do estrondoso sucesso de Golpe de Sorte, onde vestiu a pele da euromilionária de Alvorinha Maria do Céu Garcia – era casada com o músico João Soares.

