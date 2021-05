Instagram

Este domingo, 30 de maio, foi muito especial para Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira. Alice, a filha mais velha do casal, completou três anos e ambos deixaram mensagens nas redes sociais. “3 anos, meu amor! Minha princesa, tu e o teu mundo das maravilhas! Tens tanto de doce como de intensa. Ao teu lado sou melhor, ensinaste-me sobre a tolerância, a compreensão, ensinaste-me a questionar, a procurar a melhor versão de tudo! Ensinaste-me a ver o belo no que é mais simples! Nasci contigo há 3 anos e crescer ao teu lado tem sido uma bênção! Obrigada por me teres escolhido, que sortuda sou! Parabéns, meu amor!”, escreveu a apresentadora do programa Quem Quer Namorar Com o Agricultor?.

“O teu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu! 3 anos a viver no país das maravilhas!”, completou, por sua vez, o pai orgulhoso.

De referir que o casal tem ainda outra filha, Inês, que nasceu no passado dia 15 de março.

A profissional de televisão regressou ao trabalho poucas semanas depois e contou-nos como tem sido gerir esta nova realidade. LEIA AQUI A ENTREVISTA EXCLUSIVA!

