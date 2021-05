Tiago Caramujo

Soraia Figueiredo foi uma das pretendentes de António Hipólito na segunda temporada do programa da SIC Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, apresentado por Andreia Rodrigues.

A jovem mostrou-se sempre animada e divertida e deu que falar pelas suas ideias um pouco loucas. Recordamos alguns dos momentos que mais fizeram rir os telespetadores:

A cena de ciúmes que acabou com o barco destruído

Num dos episódios, António Hipólito convidou Débora para um pequeno passeio de barco na barragem da herdade. Descontente por ter ficado para trás, Soraia não hesitou: vestiu o fato de banho e foi para dentro de água com o objetivo de afundar a embarcação. Resultado: o encontro romântico foi arruinado e acabaram todos molhados. Veja os vídeos desse momento:

Sessão de maquilhagem com cavalo como modelo

Em mais um momento de diversão, Soraia e a sua rival Rita decidiram embelezar o cavalo do agricultor António Hipólito. Tranças, óculos de sol e até batom vermelho. Nada faltou! Ora veja:

A ida ao barbeiro: António Hipólito ou Cristiano Ronaldo?

Não muito satisfeita com o visual do agricultor, Soraia decidiu acompanhá-lo ao barbeiro e convenceu-o a apostar num look mais jovial. Recorde o momento em que a jovem o compara a CR7:

A próxima temporada do programa de sucesso da SIC, também apresentada por Andreia Rodrigues, estreia já no próximo domingo, 30 de maio. Não perca!