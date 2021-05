Amor e muito, muito humor. Foi com estes 'ingredientes' que os concorrentes das antigas temporadas de Quem Quer Namorar com o Agricultor?, apresentado por Andreia Rodrigues, divertiram os telespectadores. A nova edição do programa da SIC vai estrear este domingo, dia 30 de maio, e apesar de trazer muitas novidades, promete manter o registo dos momentos divertidos.

O site do Fama Show recorda alguns dos momentos mais caricatos. Lembra-se de Soraia Figueiredo? A jovem integrou o grupo de pretendentes de António Hipólito, na segunda temporada, e deu que falar pelas suas ideias um pouco loucas como o momento em que vestiu o fato de banho e colocou uma touca e foi para dentro de água com o objetivo de afundar o barco onde estava o agricultor e a outra concorrente, Débora. E conseguiu.

Recorda-se ainda do momento em que Emanuel Costa tentou fazer a terapia do riso proposta por Inês Neiva em Vilar Seco? A concorrente até o fez colocar uma peruca vermelha e "andar à pinguim", mas o agricultor não se sentiu muito à vontade.

E quando Francisco Martins fez 'festas' num ganso e o animal atacou-o? O agricultor, que se apresentou como o "Chico das Aventuras" e gosta que lhe chamem Chiquinho, protagonizou momentos bastante divertidos como conduzir um carrinho de mão com uma das pretendentes e até fez com que elas fizessem uma corrida com sacos de batatas. Recorde todos estes insólitos aqui!

Desde gansos perigosos, abelhas assustadoras, galinhas especialistas em picadas, um bode com nome de futebolista (Mantorras) e uma borreguinha chamada 'Princesa'. Houve de tudo, inclusive "areias movediças" e cercas elétricas. Já sente falta de rir com os participantes de Quem Quer Namorar com o Agricultor? Já falta pouco.