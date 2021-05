Faltam poucas horas para a grande estreia da quarta temporada de Quem Quer Namorar Com o Agricultor. O site do Fama Show falou com Andreia Rodrigues que regressa ao formato da SIC e que se mostrou muito feliz por voltar às quintas.





O que podemos esperar da quarta temporada de ‘Quem Quer Namorar Com o Agricultor’ e o que a distingue de edições anteriores?

AR: Será tão surpreendente ou mais do que as anteriores. Amor e humor estarão presentes e há uma alegria especial em todos. É um recomeçar e isso é incrível.

O amor já anda no ar em alguma das quintas?

AR: Sim. O amor já paira nas quintas!

Já conhece bem o formato e já conheceu muitos participantes, ainda se emociona com as suas histórias?



AR: Todas as histórias e protagonistas são sempre diferentes. Nesta edição já me emocionei algumas vezes.

No final da temporada anterior, depararam-se inesperadamente com o aparecimento de uma pandemia. Como é gravar o programa novamente neste contexto e quais as maiores exigências?

AR: Tem sido relativamente tranquilo, já sabemos o que fazer e como fazer. Temos os devidos cuidados e seguimos as regras. Todos somos testados regularmente.

O programa fala sobre amor, que lições tira do formato?

AR: Acho que o programa tem a capacidade de nos transportar para um lado simples e essencial da vida.

Gravou esta temporada pouco depois de ser mãe pela segunda vez. Como conseguiu conciliar o trabalho com os cuidados que um recém-nascido exige?

AR: A Inês já não era recém nascida quando comecei a gravar e ainda continuamos a gravar. Mas sendo uma bebé pequenina só é possível porque tenho à minha volta muito apoio, do meu núcleo familiar. E porque tenho uma mãe incrível, claro!

Tem sido desafiante gravar o programa de norte a sul do país com duas filhas pequenas? O que retira de positivo dessa experiência?

AR: Tem sido diferente, claro! A Alice está a adorar e eu sinto-me feliz porque gosto muito de trabalhar e ao mesmo tempo sinto que continuo a estar presente para as minhas filhas, especialmente para a Inês que estou a amamentar e que, por ser ainda bebé, tem outras necessidades e precisa de estar, o mais possível, perto da mãe.