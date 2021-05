Rui Valido

Andreia Rodrigues esteve na Casa Feliz à conversa com Diana Chaves e João Baião a propósito da estreia da nova temporada do programa Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, com estreia marcada para o próximo domingo, 30 de maio.

Além de prometer muitas surpresas, a apresentadora falou da experiência de percorrer o país acompanhada pelas filhas, Alice, de três anos, e Inês, de dois meses e meio.

“Eu sempre tentei não falhar com a Alice, que tinha nove meses quando comecei a trabalhar, e agora com a Inês, que anda comigo… Mas para a Alice também não sentir a minha falta e não sentir que eu saio com a irmã, eu faço questão que ela também vá comigo, pelo menos a maior parte das vezes. Mas isto só é possível porque eu realmente tenho pessoas incríveis à minha volta. Tenho a minha mãezinha que é um amor, é tudo. Tenho a Marilene, que é uma pessoa que faz parte do meu núcleo familiar, que nos ajuda, que está connosco e que é essencial também porque só a minha mãe com as duas quando eu estou a gravar é difícil”, conta Andreia Rodrigues.

“É uma aventura. É uma carrinha de nove lugares, cheia, mas sobretudo cheia de alegria e amor”, acrescenta a profissional de televisão, antes de revelar que a filha mais velha adora os animais. Veja o vídeo: