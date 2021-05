Instagram

No último domingo, 16 de maio, o Brasil foi surpreendido com a notícia inesperada da morte de MC Kevin. O artista brasileiro, de 23 anos, perdeu avida após a queda de uma varanda de um hotel situado na zona da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O jovem ainda foi transportado para o hospital, mas acabou por não resistir aos ferimentos graves.

Em entrevista ao programa Mais Você, da Globo, Valquíria Nascimento - mãe do cantor - recordou a rotina intensa do filho e revelou que chegou a aconselha-lo a procurar ajuda psicológica.

"O Kevin sempre foi um menino muito intenso. Ele tinha hiperatividade. Não é só o Kevin, esses meninos artistas que não tinham nada e hoje têm tudo. É muito difícil para eles lidar com fama, com dinheiro, com a vida que eles tinham e com o que eles têm agora. Eu sempre lhe disse: 'filho, precisas de ir a um psicólogo", disse, citada pelo Gshow.

A mãe do artista falou ainda sobre as amizades do filho. "Nós conhecemos o nosso filho em casa, não é?! E quando ele está na rua, nós não sabemos, não é? As amizades que tem e com quem anda, o que faz, um filho nunca diz a uma mãe tudo o que faz", referiu, descrevendo, em seguida, a rotina alucinante do jovem após o aparecimento da fama.

"Eu sempre disse ao Kevin: 'respira para viver'. Em dois meses, o Kevin fez tudo. Nos seus últimos dias ele não dormia, queria viver intensamente. Estás a viver à velocidade da luz, e a luz apaga (...). Estou a tentar perceber o que está a acontecer (...) Tenho a certeza que ele não foi embora, ele está aqui ao meu lado", explicou.

Por fim, Valquíria recordou as últimas palavras que o filho lhe dirigiu. "A última vez o que Kevin me mandou mensagem eram 5:27, e dizia 'eu te amo, mãe', contou, recordando cerca de uma hora depois recebeu a notícia da queda de MC Kevin da varanda do hotel onde estava hospedado.

Recorde-se que o caso está a ser investigado pelas autoridades brasileiras.