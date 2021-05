Bianca Dominguez é a mulher que revela ter estado com MC Kevin nos últimos momentos do cantor, antes deste cair da varanda.

A modelo contou alguns pormenores do incidente, numa entrevista ao programa 'A Tarde é Sua', da Rede TV!.

De acordo com Bianca, MC Kevin pagou-lhe cerca de 300 euros para se envolverem sexualmente. A mulher revelou ainda que estavam a ter relações sexuais quando alguém bateu na porta do quarto. Com medo que fosse a mulher, Deolane Bezerra, o artista terá tentado saltar para a varanda do andar de baixo, altura em que ocorreu o acidente que lhe roubou a vida.

Após as declarações, Bianca usou as stories do Instagram para esclarecer: "Não acreditem em mentiras. Dei o meu depoimento à polícia de tudo o que vi. Não quero fama".