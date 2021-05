MC Kevin morreu no passado domingo, dia 16 de maio, na sequência de uma queda da varando de um hotel na zona da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, Brasil.

O artista, de 23 anos, ainda foi levado paro hospital, onde acabou por não resistir aos ferimentos graves.

Em declarações à imprensa brasileira, Bianca Dominguez, que estaria a ter relações sexuais com o artista, momentos antes da queda, revelou que o cantor tentou fugir para o apartamento de baixo, com medo de ser apanhado a trair a mulher, Deolane Bezerra.

Agora, cinco dias depois, foi revelado o documento médico da autópsia ao corpo de Kevin que indica que o cantor sofreu 13 fraturas diferentes.

De acordo com o UOL, o jovem brasileiro sofreu fraturas no nariz, no maxilar e em dez costelas do lado esquerdo do corpo. Assim como perfurações no pulmão, lesões no fígado, além de uma hemorragia na cabeça. Esta última é citada como uma das causas da morte.