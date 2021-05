Gordon Ramsay é um chef de renome, mas o seu papel no mundo do entretenimento tem também muito destaque. O humor e os momentos de tensão estão sempre garantidos e com eles os palavrões. Muitos. Mas será que o chef britânico já teve algum dissabor pelas palavras que profere no programa?

Um dos episódios da versão americana do formato, da oitava temporada, gerou vários comentários de telespectadores que assistiam ao programa em Inglaterra. Uma das queixas prendia-se com o facto de Gordon Ramsay ter dito fuck [fod****] 18 vezes nos primeiros onze minutos de emissão.

A reguladora Ofcom analisou o programa e, segundo o Huffington Post, a palavra foi usada 47 vezes em uma hora num formato que foi emitido depois das 2 h. A ITV, canal emissor, defendeu-se revelando que "a essência do programa é colocar concorrentes em situações deliberadas num ambiente de alta pressão onde os conflitos com eles mesmos e com Gordon Ramsay são naturais".

O canal foi ainda mais longe ao explicar que os telespectadores estão na verdade acostumados a níveis de 'linguagem forte', tendo em conta que é um traço da personalidade do chef.

A reguladora constatou que, na altura, mais de 38 mil crianças com menos de 15 anos viam os programas daquele horário, sublinhando o conteúdo como "ofensivo" e "prejudicial". A estação falou ainda assim em muito poucas queixas presentes, embora reconheça que mencionar 18 palavrões nos primeiros 11 minutos se traduzia num padrão "relativamente alto".

Recorde-se que, em 2004, o mesmo formato motivou outras queixas pelo facto de ter emitido o mesmo palavrão seguido da palavra 'Jesus'. A ITV pediu desculpas e acrescentou que a emissão desse segmento foi um engano, segundo a BBC.

Apesar das polémicas, Hell's Kitchen soma e segue com a renovação da 20.ª temporada