No episódio do Hell’s Kitchen deste domingo, 25 de abril, Diogo Filipe levou um novo ‘puxão de orelhas’ do chef Ljubomir Stanisic.

Os concorrentes foram desafiados a fazer uma torre de mariscos de quatro andares e o anfitrião da cozinha mais quente de Portugal avisou que não queria desperdícios. Ora, quando descobriu restos no lixo, o chef não perdoou. “Diogo, sabes alguma coisa sobre isto? Foste despejar, o que é que eu disse a elas? E porque é que mandaste isto para o lixo?”, questionou, deixando o concorrente atrapalhado. “Não raciocinei, foi um instinto de limpar bancada”, tentou justificar-se, mas sem sucesso.

“Estás cheio de dinheiro? A tua família é rica?”, prosseguiu Ljubomir Stanisic antes de deixar um último aviso: “Se trabalhasses para mim, estarias despedido já neste momento porque acabaste de me fazer perder dinheiro e aquilo que eu preciso é pagar-te o ordenado no final do mês. E se tu não me ajudas a mim a pagar-te a put* do teu ordenado, tens de ir para o olho da rua”. Veja esse momento no vídeo abaixo:

Recorde-se que, na semana passada, o concorrente falhou uma prova por ter bebido demasiado na véspera, durante a sua folga, e foi chamado à atenção. Diogo enfrentou problemas de adição de álcool e drogas e a sua carreira acabou por sair prejudicada. Saiba mais AQUI!