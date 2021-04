Diogo Carmona está de parabéns! O ator celebra 24 anos e esteve na manhã desta esta sexta-feira, dia 16 de abril, na 'Casa Feliz', da SIC, à conversa com os apresentadores Diana Chaves e João Baião sobre o seu novo livro biográfico 'Contra Todas as Probabilidades'.

O jovem explicou que teve a ideia de escrever um livro há uns anos. "Já passei por tantas coisas na minha vida. Aos 19 anos já tinha pensado escrever um livro", contou.

Devido a toda as polémicas em que esteve envolvido, como o processo de violência doméstica ou o acidente que levou à amputação do pé esquerdo, Diogo disse: “Eu não sou o que pareço ser. Sofro muitas vezes de estereótipos. Por favor, não façam isso. Pensem antes de escreverem mensagens online”, apelou.

Hoje, Diogo diz que voltaria atrás para emendar certas coisas que se passaram na sua vida, mas sublinha que já fez as pazes com o seu passado. “Eu falhei em muitas coisas e hoje voltaria atrás, mas estou contente com a pessoa que sou e sou feliz”, afirmou.

“Já senti coisas tão opostas na minha vida que a única coisa que eu tenho a dizer é que nunca tomem nada como garantido. Um dia não gostamos de uma pessoa, outro dia gostamos…”, disse. “Houve uma altura em que decidi que tem que estar tudo bem na minha vida e para isso tinha que perdoar os outros à minha volta", acrescentou.

Relativamente à sua vida profissional, o ator de 'Golpe de Sorte', da SIC, contou que "gostava de ter uma carreira internacional" e que "representar estará sempre comigo".