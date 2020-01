É a sua primeira entrevista depois do grave acidente na linha de comboios em Cascais. Os seus ferimentos obrigaram à amputação do pé esquerdo e, agora, Diogo Carmona deu a sua primeira entrevista.

"A recuperação está a correr bem. Estou a fazer fisioterapia. Já estou com os meus amigos e consigo fazer as coisas que queria. Isso é positivo", começa por dizer Diogo Carmona à VIP. Esta semana o ator seu o seu primeiro sinal de esperança ao fazer uma manobra de skate (uma das suas grandes paixões) , no vídeo que pode ver acima, dois meses depois da tragédia.

Sobre o evento do 26 de outubro, o ator, que se encontra sem trabalho, foi contido nas palavras. “Não quero prolongar-me muito em relação a esse assunto, mas foi um acidente que eu não queria que acontecesse. Acho que ninguém queria... Não sei dizer-lhe mais nada, desculpe", contou à mesma publicação.

"Se não posso confiar na minha mãe, em quem posso confiar?"

Recorde-se que Diogo Carmona foi notícia no verão de 2018 por acusar a mãe de o expulsar de casa, após lhe roubar milhares de euros. Na altura, a mãe preferiu defendeu-se das acusações afirmando que o jovem tinha problemas do foro psicológico.

Entre outros projetos televisivos, o ator integrou o elenco da série Floribella, da SIC, em 2006, ao lado de Luciana Abreu.