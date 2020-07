Instagram

No verão de 2018, Diogo Carmona foi notícia por acusar a mãe de o expulsar de casa, após esta lhe ter alegadamente roubado milhares de euros. Na altura, a progenitora do jovem ator defendeu-se das acusações afirmando que o filho tinha problemas do foro psicológico.

Entretanto, após diversos depoimentos de ambas as partes, Patrícia Carmona voltou a assegurar que não roubou o dinheiro do filho.

“O dinheiro do Diogo foi gasto na educação dele e com ele apenas. Eu ganhava o normal de um funcionário público e a minha mãe também. A nossa vida era feita em proporção com o que trabalhávamos. Esse dinheiro foi mal gerido e eu assumo a culpa“, explicou no programa Manhã CM, da CMTV.

“Ele sabe disso. Essa foi, na altura, a desculpa que ele arranjou para justificar tudo o que nos estava a fazer“, garantiu.

Recorde-se que numa entrevista a Júlia Pinheiro, em fevereiro, Diogo Carmona afirmou não ter qualqur tipo de relação com a mãe, reforçando as acusações de roubo.