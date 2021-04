Instagram

Desde a morte do pai, em junho do ano passado, João Francisco Lima tem tido um papel muito ativo no que toca à saúde mental, assumindo que ele próprio tem de lidar com os seus medos e que recorre a especialistas para o fazer.

Este fim de semana, o jovem, de 22 anos, publicou uma nova mensagem nas redes sociais sobre o tema e esta mereceu o apoio da madrasta, Anna Westerlund, com quem o ator Pedro Lima partilhou duas décadas da sua vida e que esteve sempre ao seu lado na luta contra uma profunda depressão que o levou a cometer suicídio.

“A Saúde Mental não pode ser confundida com a mera ausência de doença. É, sim, um estado de bem-estar em que cada pessoa realiza o seu potencial, sendo capaz de lidar com os fatores de stress normais da vida, conseguindo trabalhar de forma produtiva e sendo capaz de contribuir para a sua comunidade, sentindo-se integrada. Desta forma, podemos concluir que a Saúde Mental é uma parte daquilo que é a saúde como um todo e é desta indissociável”, defendeu João Francisco Lima. E a ceramista comentou: “Tão bonito, tudo. O que dizes, o que fazes, o que és”.

