Instagram

Passados oito meses sobre a morte inesperada de Pedro Lima, de 49 anos, a sua família continua a tentar reerguer-se. O seu filho mais velho, João Francisco, de 23 anos, transformou a tragédia que se abateu sobre a família numa força que agora o faz ter voz no que toca à saúde mental e à importância que todos devemos dar-lhe, e a sua mulher, Anna Westerlund, também tem deixado várias mensagens de esperança.

Reprodução Instagram, DR

Desta vez, a ceramista recorreu às redes sociais para desabafar sobre o que mais lhe faz falta neste último ano marcado pela pandemia e ainda agravado pela dura prova que lhe foi dada: ultrapassar a morte do ator – que se suicidou a 20 de junho na Praia do Abano, em Cascais – e ajudar os quatro filhos que tiveram em comum, Emma, Mia, Max e Clara, a passar também por esse processo.

Instagram

“Não é tempo de festas mas sinto falta de dançar. Não é tempo de estarmos juntos mas sinto falta de abraços. É tempo de nada, e por isso sinto falta de tudo”, começou por escrever no Instagram. “A próxima vez que for jantar fora vou com tudo. Com brincos, com abraços, com sapatos de dança, com vestido novo, com vontade de viver”, prometeu ainda.