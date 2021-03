Reprodução Instagram, DR

A família de Pedro Lima tem, ao longo dos últimos meses, prestado várias homenagens ao ator, que, aos 49 anos, decidiu pôr termo à sua própria vida, na Praia do Abano, em Cascais, a 20 de junho do ano passado.

Nas redes sociais, a mulher, Anna Westerlund, recorda-o muitas vezes, mostrando que tem, juntamente com os quatro filhos que tiveram em comum, Emma, Mia, Max e Clara, e o enteado, João Francisco, fruto de uma anterior relação do ator, dado continuidade aos projetos que tinham iniciado juntos, nomeadamente a construção de uma casa de sonho. Veja mais aqui!

Desta vez, para assinalar o Dia do Pai, que em Portugal se comemora a 19 de março, o filho mais velho de Pedro Lima decidiu revelar fotografias inéditas de momentos de cumplicidade entre os dois, que acompanhou com um excerto da música If I Build A Home On The Moon, que passa a seguinte mensagem:

“Promete-me só uma coisa

Quando olhares pela janela à noite

Mandas-me uma estrela para dizer olá

E adeus e olá novamente

Promete-me só uma coisa

Quando olhares para mim no céu

Lembrarás os dias e as noites

Que tivemos e voltaremos a ter”.

No final, o jovem, de 24 anos, escreveu apenas: “Feliz Dia do Pai 🤍”.

Recorde-se que João Francisco tem vindo a abraçar, desde a morte do pai, algumas iniciativas no âmbito da saúde mental e ele próprio assumiu, em entrevista exclusiva a Júlia Pinheiro, que continua a lutar todos os dias para entender e aceitar a decisão do ator.