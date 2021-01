Facebook

João Francisco Lima, o filho mais velho de Pedro Lima, está a viver momentos difíceis depois da morte do pai, em junho do ano passado. A lutar contra uma depressão, que era devidamente acompanhada, como a família já confidenciou, o conhecido artista da televisão portuguesa acabou por, num ato de desespero, pôr fim à sua própria vida aos 49 anos.

E foi precisamente sobre o período complicado que a família vive desde então – o ator vivia em união de facto com a ceramista Anna Westerlund há mais de vinte anos e os dois tiveram quatro filhos em comum – que o seu filho mais velho, fruto de uma anterior relação, falou com Júlia Pinheiro. Nesta que foi a primeira grande entrevista depois da tragédia, o jovem quis, sobretudo, alterar para a importância da sua mental.

>> ANNA WESTERLUND SOBRE OS FILHOS: "CADA UM DELES TEM SIDO UM EXEMPLO GIGANTE DE CORAGEM E AMOR”

Instagram

E a forma franca e transparente como falou não deixou ninguém indiferente. Tanto é que a entrevista até se tornou notícia na imprensa brasileira. “Publicamente e até entre pessoas próximas, Pedro Lima não demonstrava estar em crise pessoal. Vivia sorridente nos estúdios do canal TVI, dava entrevistas com entusiasmo, acompanhava entusiasmado a construção de uma nova casa, surfava sempre que possível. Contudo, a aparente felicidade era mero disfarce para os sentimentos sombrios que o perturbavam. Apesar do tratamento psiquiátrico, sucumbiu”, pode ler-se no site de notícias Terra, numa matéria sobre Pedro Lima.

“Alguns meses depois de sua morte, o filho mais velho, João Francisco, decidiu contrapor o luto com trabalho social. Tornou-se divulgador de campanhas de prevenção ao suicídio e de incentivo aos cuidados com a saúde mental. No início de janeiro, o estudante, de 21 anos, apareceu pela primeira vez diante das câmaras de um programa de TV, na SIC, emissora parceira da Globo em Portugal”, acrescenta a mesma publicação.

>> RITA FERRO RODRIGUES: "CONHEÇO O JOÃO LIMA DESDE QUE COMEÇOU A ANDAR, SEMPRE FOI ESPECIAL"

Instagram

“Pedro Lima nunca trabalhou no Brasil, mas era admirador da teledramaturgia feita aqui e cultivava amizade com atores brasileiros. Em uma rede social, tinha fotos ao lado de alguns — Rodrigo Santoro, Camila Pitanga e Mariana Ximenes entre eles”, conclui o referido site.

Recorde-se que nesta conversa, João Francisco confidenciou a Júlia Pinheiro que o pai lhe confidenciava as suas angústias, os seus medos. “Ele partilhava comigo. Dizia que se sentia triste, que estava preocupado, desanimado”, revelou o atleta, que tem como principal preocupação dar continuidade aos seus projetos para o futuro, nomeadamente a sua formação académica, ser um apoio para os irmãos e promover a importância da saúde mental.

Reveja a entrevista nos vídeos abaixo: