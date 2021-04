1 / 5 Slim Aarons 2 / 5 Anwar Hussein 3 / 5 Tim Graham 4 / 5 Georges De Keerle 5 / 5 Chris Jackson

Morreu o marido da Rainha Isabel II, príncipe Filipe, aos 99 anos. A notícia foi avançada esta manhã, dia 9, pelo Palácio de Buckingham.

"É com grande pesar que a Sua majestade a Rainha anunciou a morte do seu querido marido, Sua Alteza Real o príncipe Filipe, duque de Edimburgo", pode ler-se numa publicação da conta oficial da família real britânica, no Twitter. "Sua Alteza Real morreu pacificamente esta manhã no castelo de Windsor".

Filipe estava afastado dos deveres reais desde 2017, depois de cumprir quase 70 anos ao serviço da Coroa britânica. Marcou presença em mais de 22 mil atos oficias e deu voz a mais de 5400 discursos.

Nascido em 1921, na ilha grega de Corfu, o príncipe Philip Mountbatten,teve o maior reinado na história da monarquia britânica, sendo também o homem com maior longevidade dentro da família real.

Um ano depois do nascimento, a família foi expulsa da Grécia na sequência de um golpe de estado- Aos 18 anos, ingressou na Marinha Real Britânica e em 1947 casou-se com a então princesa Isabel. Isabel II e Filipe estavam juntos há 73 anos. Viram nascer e crescer quatro filhos, oito netos e nove bisnetos

Recorde-se que foi em março deste ano que, devido a uma doença cardíaca, que o duque de Edimburgo foi sujeito a uma cirurgia. Os problemas do foro cardíaco afetavam a sua saúde há cerca de dez anos.

