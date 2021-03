JONATHAN BRADY

A entrevista de Meghan Markle e o príncipe Harry de Inglaterra a Oprah Winfrey continua a dar que falar. Porém, ao contrário dos outros membros da realeza britânica, o príncipe Filipe não terá conhecimento da polémica gerada em torno da entrevista.

A informação divulgada pelo site Page Six, que dá conta de que o marido de Isabel II foi protegido do tema enquanto permanecia internado no Hospital Eduardo VII, em Londres, onde foi submetido a uma cirurgia ao coração.

"A família pretende que ele não tenha conhecimento de toda a repercussão que a entrevista teve", explicou a comentadora real Katie Nicholl ao jornal Honey, da Austrália, citado pela publicação online.

Apesar do mediatismo da entrevista e de ser uma "tarefa quase impossível" impedir que cheguem informações ao duque de Edimburgo, Katie Nicholl garante que "foram feitos esforços" para o proteger, tendo em conta sua condição de saúde.

Recorde-se que foi esta terça-feira, 16 de março, que o marido de Isabel II recebeu alta hospitalar depois de 28 de internamento. Segundo a imprensa britânica, o príncipe Filipe encontra-se agora a recuperar no Castelo de Windsor.