JONATHAN BRADY

Foi emitido um novo comunicado acerca do estado de saúde do marido da rainha Isabel II de Inglaterra, de 99 anos, hospitalizado de urgência há três semanas por “não se sentir muito bem”. O duque de Edimburgo foi submetido a uma cirurgia ao coração, confirmou o Palácio de Buckingham. “Ficará no hospital para tratamento, descanso e recuperação durante uns dias”, lê-se ainda no documento.

Apesar de ter passado por várias fases menos boas ao nível da saúde nos últimos anos, esta é a mais longa estadia do príncipe Filipe no hospital. O avô dos príncipes William e Harry foi inicialmente admitido de urgência no hospital privado King Edward VII. Já esta segunda-feira, dia 1 de março, foi confirmada a transferência para outra unidade hospitalar, para novos exames a uma “condição cardíaca já existente” e, sabe-se agora, uma operação.

A idade do duque de Edimburgo é, obviamente, um fator extra de preocupação para a família, que se tem mantido atenta à sua evolução. Contudo, devido à Covid-19, apenas o filho mais velho, o príncipe Carlos teve a oportunidade de visitar o pai na semana passada.